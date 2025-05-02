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До матча Барселона – Интер счет 3:3 в полуфинале ЛЧ фиксировали еще в поединке с участием Динамо

Лига Чемпионов
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С того времени многое изменилось

До матча Барселона – Интер счет 3:3 в полуфинале ЛЧ фиксировали еще в поединке с участием Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду "Барселона" и "Интер" провели самый результативный полуфинал Лиги чемпионов за последние 26 лет. На этой стадии это всего лишь четвертая встреча со счетом 3:3.

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В последний раз аналогичное голевое шоу в ½ фиксировали в сезоне 1998/99. Киевское "Динамо" принимало на столичном "Олимпийском" "Баварию". Украинский клуб дважды устанавливал преимущество в два мяча, но упустил победу на 88-й минуте.

Еще раньше также завершались полуфиналы Кубка европейских чемпионов "Ноттингем Форест" – "Кельн" (1978/79) и "Реал" – "Манчестер Юнайтед" (1967/68).

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Бавария (Мюнхен) Барселона Динамо (Киев) Интер (Милан)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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