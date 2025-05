Защитника Интера признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Фулбек "Интера" Дензел Дюмфрис был признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов после его невероятной игры против "Барселоны" (3:3) в рамках первого матча полуфинала.

1st: Denzel Dumfries

2nd: Vitinha



Dumfries' performance in Barcelona earns Player of the Week! ????@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/WLgDOeFl7D