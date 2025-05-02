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Защитника Интера признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Впечатляющее выступление

Защитника Интера признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Фулбек "Интера" Дензел Дюмфрис был признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов после его невероятной игры против "Барселоны" (3:3) в рамках первого матча полуфинала.

29-летний голландец принял участие во всех трех голах своей команды, забив дважды и отдав один ассист. На втором месте в голосовании оказался полузащитник "ПСЖ" Витинья.

Добавим, что в этом сезоне на счету Дюмфриса 8 голов и 3 ассиста в 39 матчах за "Интер" во всех турнирах.

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