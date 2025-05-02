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Защитника Интера признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Впечатляющее выступление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Фулбек "Интера" Дензел Дюмфрис был признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов после его невероятной игры против "Барселоны" (3:3) в рамках первого матча полуфинала.
1st: Denzel Dumfries— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2025
2nd: Vitinha
Dumfries' performance in Barcelona earns Player of the Week! ????@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/WLgDOeFl7D
29-летний голландец принял участие во всех трех голах своей команды, забив дважды и отдав один ассист. На втором месте в голосовании оказался полузащитник "ПСЖ" Витинья.
Добавим, что в этом сезоне на счету Дюмфриса 8 голов и 3 ассиста в 39 матчах за "Интер" во всех турнирах.
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