Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда Манчестер Юнайтед рассказал, что поможет Арсеналу выйти в финал Лиги чемпионов
Прогноз от эксперта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мыслями о шансах "Арсенала" на возможный выход в финал Лиги чемпионов после поражения в первом полуфинальном мате от "ПСЖ" (0:1).
"Я думаю, что на этом этапе дело не в мастерстве футболистов "Арсенала". Думаю, дело в их настроении. Речь идет о менталитете в этой игре. Они должны верить в то, что они способны это сделать, если они действительно заслужили выход в финал Лиги чемпионов. Они должны показать тот стиль игры, который от них требуется, даже если это будет не похоже на типичный "Арсенал" под руководством Микеля Артеты. Им будет трудно, но они способны перевернуть все с ног на голову".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что ответный матч между "Арсеналом" и "ПСЖ" пройдет в среду, 7-го апреля. Поединок на "Парк де Пренс" начнется в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Известно три клуба, которые могут подписать Андрея Лунина уже этим летом
- Тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Английские команды зажигают в еврокубках, а Егор Ярмолюк — в АПЛ. Главные новости за 1 мая
- Арсенал – ПСЖ. Анонс и прогноз матча полуфинала Лиги чемпионов на 29.04.2025
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле