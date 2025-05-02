Легенда Манчестер Юнайтед рассказал, что поможет Арсеналу выйти в финал Лиги чемпионов

Легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мыслями о шансах "Арсенала" на возможный выход в финал Лиги чемпионов после поражения в первом полуфинальном мате от "ПСЖ" (0:1).

"Я думаю, что на этом этапе дело не в мастерстве футболистов "Арсенала". Думаю, дело в их настроении. Речь идет о менталитете в этой игре. Они должны верить в то, что они способны это сделать, если они действительно заслужили выход в финал Лиги чемпионов. Они должны показать тот стиль игры, который от них требуется, даже если это будет не похоже на типичный "Арсенал" под руководством Микеля Артеты. Им будет трудно, но они способны перевернуть все с ног на голову".

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Напомним, что ответный матч между "Арсеналом" и "ПСЖ" пройдет в среду, 7-го апреля. Поединок на "Парк де Пренс" начнется в 22:00 по киевскому времени.