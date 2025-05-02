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Авторитетный статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

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Авторитетный статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов после первых матчей полуфинала.

Полуфиналы Лиги чемпионов сезона 2024/25 стартовали во вторник. "Пари Сен-Жермен" отправился в Лондон на первый матч против "Арсенала", где единственный гол Усмана Дембеле в начале игры принес французам минимальную победу 1:0, которая существенно повысила их шансы на выход в финал перед ответным матчем в Париже на следующей неделе.

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Этот результат повлиял и на прогнозы суперкомпьютера Opta: теперь "ПСЖ" является главным фаворитом турнира с шансами на победу в 41,9%. Зато шанс "Арсенала" выиграть первый в своей истории трофей Лиги чемпионов упал с 31,3% до 12,1%. "Барселона" занимает вторую строчку в рейтинге Opta с 25,8% вероятности на триумф в турнире, а "Интер" – третью (20,2%).

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Напомним, что финал Лиги чемпионов запланирован на 31 мая 2025 года. Он пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене".
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Источник:
The Analyst
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
02.05.2025 в 18:01
Так маючи "найлегший" чемпіонат... ПСЖ може краще підготуватися до матчів ЛЧ. Утім гармашів теж не потрібно списувати з рахунку. Вони вже не б'ються за чемпіонство і теж можуть на вихідних зіграти другим складом А от Барселона та Інтер вимушені віддавати останні сили і у боротьбі за чемпіонство, і у ЛЧ! Проте все залежить від того, як команди проведуть і кому пощастить в цих останніх матчах! Бо крім майстерності хто стане переможцем може визначити ВТОМА та ФАРТ
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
02.05.2025 в 18:01
Так маючи "найлегший" чемпіонат... ПСЖ може краще підготуватися до матчів ЛЧ. Утім гармашів теж не потрібно списувати з рахунку. Вони вже не б'ються за чемпіонство і теж можуть на вихідних зіграти другим складом А от Барселона та Інтер вимушені віддавати останні сили і у боротьбі за чемпіонство, і у ЛЧ! Проте все залежить від того, як команди проведуть і кому пощастить в цих останніх матчах! Бо крім майстерності хто стане переможцем може визначити ВТОМА та ФАРТ
Ответить
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