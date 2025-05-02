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Авторитетный статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге чемпионов
Новый фаворит
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов после первых матчей полуфинала.
Полуфиналы Лиги чемпионов сезона 2024/25 стартовали во вторник. "Пари Сен-Жермен" отправился в Лондон на первый матч против "Арсенала", где единственный гол Усмана Дембеле в начале игры принес французам минимальную победу 1:0, которая существенно повысила их шансы на выход в финал перед ответным матчем в Париже на следующей неделе.
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Этот результат повлиял и на прогнозы суперкомпьютера Opta: теперь "ПСЖ" является главным фаворитом турнира с шансами на победу в 41,9%. Зато шанс "Арсенала" выиграть первый в своей истории трофей Лиги чемпионов упал с 31,3% до 12,1%. "Барселона" занимает вторую строчку в рейтинге Opta с 25,8% вероятности на триумф в турнире, а "Интер" – третью (20,2%).
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