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"Хочется, чтобы в Украине кто-то следовал такому стилю": Лупашко – об игре европейского гранда

Лига Чемпионов
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Намек на зелено-белых?

"Хочется, чтобы в Украине кто-то следовал такому стилю": Лупашко – об игре европейского гранда

Фото - Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поделился впечатлениями от первого полуфинала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ на выезде победил "Арсенал" (1:0).

"Игра ПСЖ, эта романтика футбола очень близка мне. Этого сейчас не хватает, этой красоты, искренности. Очень хочется, чтобы это сейчас возвращалось в современный футбол и становилось трендом".

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"Сейчас часто говорят, что в Украине очень мало болельщиков, я думаю, как раз таким футболом их можно вернуть. Очень классно, что сейчас такая команда. Хочется, чтобы в Украине кто-то следовал такому стилю", – сказал Лупашко.

Напомним, что ответный матч состоится в Париже на "Парк де Пренс" 7 мая.

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Источник:
Футбол 2.0
Опубликовал: Александр Симченко
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