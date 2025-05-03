Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ подаст иск в суд на болельщиков после матча Лиги Чемпионов против Арсенала
На поле матч не закончился
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" подаст иск в суд на болельщиков после матча Лиги Чемпионов против Арсенала.
Сообщается, что после победы в первом матче, группа людей была замечена за расистскими жестами в адрес игроков "ПСЖ".
На видеозаписи, сделанной сотрудниками французского клубв, видно, как группа болельщиков бьёт себя в грудь и издаёт обезьяньи звуки в адрес "ПСЖ". Это произошло, когда гостевая команда садилась в автобус после выезда со стадиона "Эмирейтс",
"ПСЖ" подаст гражданский иск и будет сотрудничать с SOS Racisme, международным движением антирасистских неправительственных организаций, в рамках гражданского судопроизводства.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Арсенал" со счётом 1:0. Ответный матч состоится 7 мая в Париже.
Популярное сейчас
- Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2025
- Пономарев: Многие говорят о развитии молодых игроков, но клубы покупают некачественных легионеров
- Хмельниччина заждалась. Эпицентр стал второй командой области, которая будет играть в элитном дивизионе
- Саленко: Если удастся договориться о прекращении огня, тогда соперников в еврокубках будем принимать дома
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле