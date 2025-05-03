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ПСЖ подаст иск в суд на болельщиков после матча Лиги Чемпионов против Арсенала

Лига Чемпионов

На поле матч не закончился

ПСЖ подаст иск в суд на болельщиков после матча Лиги Чемпионов против Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" подаст иск в суд на болельщиков после матча Лиги Чемпионов против Арсенала.

Сообщается, что после победы в первом матче, группа людей была замечена за расистскими жестами в адрес игроков "ПСЖ".

На видеозаписи, сделанной сотрудниками французского клубв, видно, как группа болельщиков бьёт себя в грудь и издаёт обезьяньи звуки в адрес "ПСЖ". Это произошло, когда гостевая команда садилась в автобус после выезда со стадиона "Эмирейтс",

"ПСЖ" подаст гражданский иск и будет сотрудничать с SOS Racisme, международным движением антирасистских неправительственных организаций, в рамках гражданского судопроизводства.

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Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Арсенал" со счётом 1:0. Ответный матч состоится 7 мая в Париже.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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