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УЕФА объявила судейскую бригаду на матч между Интером и Барселоной

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УЕФА объявила судейскую бригаду на матч между Интером и Барселоной

фото - Getty Images

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УЕФА объявила судейскую бригаду на матч между "Интером" и "Барселоной".

Главным арбитром встречи назначен польский рефери Шимон Марчиняк. Его ассистентами будут Томаш Листкевич и Адам Купсик. Четвёртым судьёй назначен Павел Рачковский.

Видеоассистентами матча назначена бригада арбитров из Нидерландов. Главным будет судья Деннис Хиглер, а помогать Пол ван Букель.

"Барселона" и "Интер" уже играли между собой при польском арбитре. Последний матч в октябре 2022 года закончился со счётом 3:3.

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В этом сезоне Шимон Марчиняк отсудил 6 матчей Лиги Чемпионов и два матча Лиги Европы.

Напомним, что "Интер" и "Барселона" встретятся 6 мая. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

К слову, первый матч между командами завершился со счётом 3:3.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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