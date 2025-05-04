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УЕФА объявила судейскую бригаду на матч между Интером и Барселоной
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фото - Getty Images
УЕФА объявила судейскую бригаду на матч между "Интером" и "Барселоной".
Главным арбитром встречи назначен польский рефери Шимон Марчиняк. Его ассистентами будут Томаш Листкевич и Адам Купсик. Четвёртым судьёй назначен Павел Рачковский.
Видеоассистентами матча назначена бригада арбитров из Нидерландов. Главным будет судья Деннис Хиглер, а помогать Пол ван Букель.
"Барселона" и "Интер" уже играли между собой при польском арбитре. Последний матч в октябре 2022 года закончился со счётом 3:3.
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В этом сезоне Шимон Марчиняк отсудил 6 матчей Лиги Чемпионов и два матча Лиги Европы.
Напомним, что "Интер" и "Барселона" встретятся 6 мая. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
К слову, первый матч между командами завершился со счётом 3:3.
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