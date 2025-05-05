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Микель Артета рассказал, какое настроение царит в раздевалке Арсенала перед игрой с ПСЖ в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Лондонская команда находится в шаге от заветного финала

Микель Артета рассказал, какое настроение царит в раздевалке Арсенала перед игрой с ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о настроении, которое царит в команде накануне ответного матча с "Пари Сен-Жермен" в полуфинале Лиги чемпионов.

"Нам хотелось создать хорошую атмосферу перед поездкой в Париж. Позитивный результат в матче против "Борнмута" нам бы очень помог в этом. А сейчас у нас другие ощущения: злость, разочарование, гнев и неприятный осадок. Мы должны использовать это, чтобы провести большую игру в Париже, выиграть ее и выйти в финал. У нас остается не так много времени, но мы точно будем готовы к этому поединку. Мы тщательно готовимся к этому матчу".

Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и "ПСЖ" закончился минимальной победой парижан со счетом 1:0.

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Ответная игра между этими командами начнется на "Парк де Пренс" в среду, 7-го апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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