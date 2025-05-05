Микель Артета рассказал, какое настроение царит в раздевалке Арсенала перед игрой с ПСЖ в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о настроении, которое царит в команде накануне ответного матча с "Пари Сен-Жермен" в полуфинале Лиги чемпионов.

"Нам хотелось создать хорошую атмосферу перед поездкой в Париж. Позитивный результат в матче против "Борнмута" нам бы очень помог в этом. А сейчас у нас другие ощущения: злость, разочарование, гнев и неприятный осадок. Мы должны использовать это, чтобы провести большую игру в Париже, выиграть ее и выйти в финал. У нас остается не так много времени, но мы точно будем готовы к этому поединку. Мы тщательно готовимся к этому матчу".