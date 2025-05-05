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Интер - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Титаны сойдутся снова

Интер - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первый полуфинальный матч между "Интером" и "Барселоной" завершился со счетом 3:3. Яркая игра, безумные голы и футбол мирового уровня. Этот же перечень ожидается в ответном матче.

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Второй поединок состоится во вторник, 6-го мая. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція матчу Інтер - Барселона
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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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