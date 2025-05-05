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Центрбек Интера: В матче с Барселоной будут моменты страданий, но поддержка фанатов поможет

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Алессандро Бастони ответил на вопросы журналистов

Центрбек Интера: В матче с Барселоной будут моменты страданий, но поддержка фанатов поможет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Интера" Алессандро Бастони высказался об ответном матче против "Барселоны" в рамках полуфинала ЛЧ.

"Будут моменты больших страданий, потому что игра "Барселоны" ведет к этому. В эти моменты потребуется поддержка всех наших болельщиков. Фанаты должны быть страстными, но мы должны сохранять хладнокровие. Никто не ставит нас в число фаворитов на победу в этом турнире, но мы очень гордимся тем, что находимся здесь.

Возможно, по индивидуальному таланту мы не входим в четверку лучших в Европе, но то, как мы работаем вместе, позволяет нам проявить все наши качества. Мы всегда мечтали играть в таких матчах, и я всегда стараюсь наслаждаться этими эмоциями", - сказал футболист.

Напомним, что ответный матч "Интер" - "Барселона" стартует 6 мая в 22:00 по Киеву. Добавим, что первый поединок завершился со счетом 3:3.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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