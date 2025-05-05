  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Индзаги - о матче с Барселоной в ЛЧ: Нам нужен внимательный и хладнокровный Интер

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Индзаги - о матче с Барселоной в ЛЧ: Нам нужен внимательный и хладнокровный Интер

Лига Чемпионов

Симоне выступил на пресс-конференции

Индзаги - о матче с Барселоной в ЛЧ: Нам нужен внимательный и хладнокровный Интер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями накануне важного ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Мы знаем о важности этого матча. Нам нужна отличная игра против очень сильной команды, в чем мы уже убедились. Нам нужен внимательный и хладнокровный "Интер". Группа верит в себя, они хотят этого и с нетерпением ждут этого матча", - сказал специалист.

Напомним, что ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится завтра, 6 мая, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеИнтер - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Тренер Интера рассказал, как его команда попытается остановить Ламина Ямаля
yellow-arrow
Центрбек Интера: В матче с Барселоной будут моменты страданий, но поддержка фанатов поможет
yellow-arrow
Интер - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.05.2025
Барселона Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости