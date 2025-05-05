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Индзаги - о матче с Барселоной в ЛЧ: Нам нужен внимательный и хладнокровный Интер
Симоне выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями накануне важного ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны".
"Мы знаем о важности этого матча. Нам нужна отличная игра против очень сильной команды, в чем мы уже убедились. Нам нужен внимательный и хладнокровный "Интер". Группа верит в себя, они хотят этого и с нетерпением ждут этого матча", - сказал специалист.
Напомним, что ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится завтра, 6 мая, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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