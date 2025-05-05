Индзаги - о матче с Барселоной в ЛЧ: Нам нужен внимательный и хладнокровный Интер

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями накануне важного ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Мы знаем о важности этого матча. Нам нужна отличная игра против очень сильной команды, в чем мы уже убедились. Нам нужен внимательный и хладнокровный "Интер". Группа верит в себя, они хотят этого и с нетерпением ждут этого матча", - сказал специалист.