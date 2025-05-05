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Тренер Интера рассказал, как его команда попытается остановить Ламина Ямаля
Есть один логичный способ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги рассказал, как его команда попытается остановить Ламина Ямаля.
"Мы должны сделать так, чтобы мяч не доходил до него, но это невозможно. Очевидно, мы будем пытаться прессинговать нападающих "Барселоны", за ними должны следить сразу несколько игроков, потому что они могут нанести нам серьезные проблемы. Ламин является невероятно талантливым игроком, который тоже способен угрожать воротам. Я был поражен скоростью его футбольного интеллекта".
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Напомним, что "Интер" и "Барселона" сыграют ответный матч в полуфинале Лиги чемпионов на стадионе "Джузеппе Меацца" уже во вторник, 6-го мая. Этот поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
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