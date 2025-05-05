Тренер Интера рассказал, как его команда попытается остановить Ламина Ямаля

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги рассказал, как его команда попытается остановить Ламина Ямаля.

"Мы должны сделать так, чтобы мяч не доходил до него, но это невозможно. Очевидно, мы будем пытаться прессинговать нападающих "Барселоны", за ними должны следить сразу несколько игроков, потому что они могут нанести нам серьезные проблемы. Ламин является невероятно талантливым игроком, который тоже способен угрожать воротам. Я был поражен скоростью его футбольного интеллекта".