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Индзаги высказался об участии Мартинеса и Павара в матче с Барселоной

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Завтра мы примем окончательное решение (с)

Индзаги высказался об участии Мартинеса и Павара в матче с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне решающего ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны", главный тренер "Интера" Симоне Индзаги не дал четкого ответа относительно участия в стартовом составе ключевых игроков - нападающего Лаутаро Мартинеса и центрального защитника Бенжамена Павара.

"Завтра мы примем окончательное решение вместе с медицинским штабом. Игроки должны будут сказать мне, как они себя чувствуют.

Сейчас Павар чувствует себя хорошо, Лаутаро не тренировался после матча с "Барселоной". Посмотрим, как он будет сегодня на тренировке", - заявил Симоне Индзаги.

Напомним, что ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится завтра, 6 мая, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Барселона Интер (Милан) Симоне Индзаги Лаутаро Мартинес Бенжамен Павар
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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