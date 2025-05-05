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Индзаги высказался об участии Мартинеса и Павара в матче с Барселоной
Завтра мы примем окончательное решение (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне решающего ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны", главный тренер "Интера" Симоне Индзаги не дал четкого ответа относительно участия в стартовом составе ключевых игроков - нападающего Лаутаро Мартинеса и центрального защитника Бенжамена Павара.
"Завтра мы примем окончательное решение вместе с медицинским штабом. Игроки должны будут сказать мне, как они себя чувствуют.
Сейчас Павар чувствует себя хорошо, Лаутаро не тренировался после матча с "Барселоной". Посмотрим, как он будет сегодня на тренировке", - заявил Симоне Индзаги.
Напомним, что ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится завтра, 6 мая, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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