Индзаги высказался об участии Мартинеса и Павара в матче с Барселоной

Накануне решающего ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны", главный тренер "Интера" Симоне Индзаги не дал четкого ответа относительно участия в стартовом составе ключевых игроков - нападающего Лаутаро Мартинеса и центрального защитника Бенжамена Павара.

"Завтра мы примем окончательное решение вместе с медицинским штабом. Игроки должны будут сказать мне, как они себя чувствуют.

Сейчас Павар чувствует себя хорошо, Лаутаро не тренировался после матча с "Барселоной". Посмотрим, как он будет сегодня на тренировке", - заявил Симоне Индзаги.