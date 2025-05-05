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Арсен Венгер считает, что победитель Лиги Европы не должен получать путевку в Лигу чемпионов

Лига Чемпионов

Французский специалист высказал очередное одиозное мнение

Арсен Венгер считает, что победитель Лиги Европы не должен получать путевку в Лигу чемпионов

Фото: Eurosport

Новина українською

Легендарный экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказал свое одиозное мнение о квалификации победителей Лиги Европы в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Я думаю, что это неправильно. Они должны получать автоматическую путевку в Лигу Европы снова, но не в Лигу чемпионов. Особенно, когда вы играете в Английской Премьер-лиге, где в турнир уже квалифицировалось пять команд. Я думаю, что это то, о чем УЕФА стоит подумать и пересмотреть. С другой стороны, люди скажут вам, что для того, чтобы Лига Европы оставалась интересной, клубам надо давать путевку в Лигу чемпионов кроме еврокубкового трофея".

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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", которые уже дошли до полуфинала Лиги Европы, считаются главными фаворитами на победу в этом турнире в этом году. В случае английского финала, в Лигу чемпионов в следующий сезон гарантированно попадет сразу шесть команд, поскольку вышеупомянутые клубы математически не могут претендовать на зону еврокубков в чемпионате Англии, занимая по состоянию на данный момент 15-е и 16-е места соответственно.

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Арсен Венгер Лига чемпионов Лига Европы
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Источник:
beIN SPORTS
Опубликовал: Андрей Журба
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