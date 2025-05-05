Арсен Венгер считает, что победитель Лиги Европы не должен получать путевку в Лигу чемпионов

Легендарный экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказал свое одиозное мнение о квалификации победителей Лиги Европы в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Я думаю, что это неправильно. Они должны получать автоматическую путевку в Лигу Европы снова, но не в Лигу чемпионов. Особенно, когда вы играете в Английской Премьер-лиге, где в турнир уже квалифицировалось пять команд. Я думаю, что это то, о чем УЕФА стоит подумать и пересмотреть. С другой стороны, люди скажут вам, что для того, чтобы Лига Европы оставалась интересной, клубам надо давать путевку в Лигу чемпионов кроме еврокубкового трофея".

????️ "They should qualify automatically for the Europa League again, not necessarily for the Champions League. Especially when you're in a league where five teams qualify..."



Arsene Wenger on the prize of Champions League football for winning the Europa League ????#MUFC #Spurs pic.twitter.com/Fm4yUqg4KI — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 4, 2025

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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", которые уже дошли до полуфинала Лиги Европы, считаются главными фаворитами на победу в этом турнире в этом году. В случае английского финала, в Лигу чемпионов в следующий сезон гарантированно попадет сразу шесть команд, поскольку вышеупомянутые клубы математически не могут претендовать на зону еврокубков в чемпионате Англии, занимая по состоянию на данный момент 15-е и 16-е места соответственно.