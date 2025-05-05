Вингер Вильярреала привлек внимание двух клубов АПЛ

Вингер "Вильярреала" Николя Пепе привлек внимание английских клубов.

По информации Foot Mercato, в услугах ивуарийского футболиста заинтересованы "Эвертон" и "Вулверхэмптон". Также сообщается об интересе со стороны клубов Саудовской Аравии, которые уже пытались подписать игрока прошлым летом, прежде чем он выбрал переход в "Вильярреал".

Пепе в текущем сезоне сыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.