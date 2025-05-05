  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Вингер Вильярреала привлек внимание двух клубов АПЛ

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Вильярреала привлек внимание двух клубов АПЛ

Лига Чемпионов

Пепе может перейти в Премьер-Лигу

Вингер Вильярреала привлек внимание двух клубов АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Вильярреала" Николя Пепе привлек внимание английских клубов.

По информации Foot Mercato, в услугах ивуарийского футболиста заинтересованы "Эвертон" и "Вулверхэмптон". Также сообщается об интересе со стороны клубов Саудовской Аравии, которые уже пытались подписать игрока прошлым летом, прежде чем он выбрал переход в "Вильярреал".

Пепе в текущем сезоне сыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Читайте такжеИнтер – Барса, Арсенал против ПСЖ и Ливерпуля, тур УПЛ и Эль-Класико. Расписание футбола на 5 – 11 мая
По теме
yellow-arrow
Тренер Барселоны: Ямаль - гений. То, что он делает, невероятно
yellow-arrow
Флик - о матче с Интером: Нужно наслаждаться игрой. Мы можем дойти до финала
yellow-arrow
Интер - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Вильярреал Николя Пепе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости