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Вингер Вильярреала привлек внимание двух клубов АПЛ
Пепе может перейти в Премьер-Лигу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Вильярреала" Николя Пепе привлек внимание английских клубов.
По информации Foot Mercato, в услугах ивуарийского футболиста заинтересованы "Эвертон" и "Вулверхэмптон". Также сообщается об интересе со стороны клубов Саудовской Аравии, которые уже пытались подписать игрока прошлым летом, прежде чем он выбрал переход в "Вильярреал".
Пепе в текущем сезоне сыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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