Ольмо: Барселона готова к полуфиналу Лиги чемпионов на 100%

Накануне решающего ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Интера", полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо высказался о настрое команды на предстоящий поединок.

"У нас все хорошо. Отдых является важным фактором в команде. Я вижу команду хорошо подготовленной, со 100-процентной энергией.

У Ханси Флика очень четкий месседж, с очень конкретным представлением об игре. Мы приближаемся к этому. Все идет очень хорошо, и нам не нужно ничего менять. Мы полностью доверяем ему и всей его команде", - сказал футболист.