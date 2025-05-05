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Ольмо: Барселона готова к полуфиналу Лиги чемпионов на 100%
Игрок ответил на вопросы журналистов накануне важного матча ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне решающего ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Интера", полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо высказался о настрое команды на предстоящий поединок.
"У нас все хорошо. Отдых является важным фактором в команде. Я вижу команду хорошо подготовленной, со 100-процентной энергией.
У Ханси Флика очень четкий месседж, с очень конкретным представлением об игре. Мы приближаемся к этому. Все идет очень хорошо, и нам не нужно ничего менять. Мы полностью доверяем ему и всей его команде", - сказал футболист.
Напомним, что ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится 6 мая в 22:00 по киевскому времени.
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