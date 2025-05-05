  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ольмо: Барселона готова к полуфиналу Лиги чемпионов на 100%

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ольмо: Барселона готова к полуфиналу Лиги чемпионов на 100%

Лига Чемпионов

Игрок ответил на вопросы журналистов накануне важного матча ЛЧ

Ольмо: Барселона готова к полуфиналу Лиги чемпионов на 100%

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне решающего ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Интера", полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо высказался о настрое команды на предстоящий поединок.

"У нас все хорошо. Отдых является важным фактором в команде. Я вижу команду хорошо подготовленной, со 100-процентной энергией.

У Ханси Флика очень четкий месседж, с очень конкретным представлением об игре. Мы приближаемся к этому. Все идет очень хорошо, и нам не нужно ничего менять. Мы полностью доверяем ему и всей его команде", - сказал футболист.

Напомним, что ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится 6 мая в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеИнтер - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Арсен Венгер считает, что победитель Лиги Европы не должен получать путевку в Лигу чемпионов
yellow-arrow
Индзаги высказался об участии Мартинеса и Павара в матче с Барселоной
yellow-arrow
Тренер Интера рассказал, как его команда попытается остановить Ламина Ямаля
Барселона Интер (Милан) Дани Ольмо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости