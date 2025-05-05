Флик - о матче с Интером: Нужно наслаждаться игрой. Мы можем дойти до финала

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик выступил на пресс-конференции накануне ответного матча с "Интером" в рамках полуфинала ЛЧ.

"Вы должны наслаждаться завтрашней игрой, это прекрасно играть на таком уровне, мы можем дойти до финала, я не хочу давить на игроков, вы должны наслаждаться этим. Я хочу, чтобы они были хорошо взаимосвязаны, имели хорошее взаимопонимание, хорошо владели мячом

"Интер" адаптируется, как и мы. Мы будем делать вещи лучше, как и они. Они хотят дойти до финала с защитой, переходами и стилем. Важно не дать им ни единого шанса. Они играют очень хорошо", - сказал специалист.