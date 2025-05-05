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Флик - о матче с Интером: Нужно наслаждаться игрой. Мы можем дойти до финала
Барселона настроена на выход в финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик выступил на пресс-конференции накануне ответного матча с "Интером" в рамках полуфинала ЛЧ.
"Вы должны наслаждаться завтрашней игрой, это прекрасно играть на таком уровне, мы можем дойти до финала, я не хочу давить на игроков, вы должны наслаждаться этим. Я хочу, чтобы они были хорошо взаимосвязаны, имели хорошее взаимопонимание, хорошо владели мячом
"Интер" адаптируется, как и мы. Мы будем делать вещи лучше, как и они. Они хотят дойти до финала с защитой, переходами и стилем. Важно не дать им ни единого шанса. Они играют очень хорошо", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Барселона" - "Интер" состоится 6 мая и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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