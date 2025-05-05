Тренер Барселоны: Ямаль - гений. То, что он делает, невероятно

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался об игре 17-летнего вингера команды Ламина Ямаля.

"Ламин Ямаль? Он - гений. То, что он делает, невероятно. Он правильно прессингует. В свои 17 лет он помог нам вернуться в первом матче. Он должен показывать это каждый раз", - сказал специалист.