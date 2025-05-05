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Тренер Барселоны: Ямаль - гений. То, что он делает, невероятно
Флик в восторге от юного таланта Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался об игре 17-летнего вингера команды Ламина Ямаля.
"Ламин Ямаль? Он - гений. То, что он делает, невероятно. Он правильно прессингует. В свои 17 лет он помог нам вернуться в первом матче. Он должен показывать это каждый раз", - сказал специалист.
Напомним, что завтра, 6 мая, "Барселона" сыграет против "Интера" в рамках ответного матча полуфинала ЛЧ. Начало - в 22:00 по Киеву.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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