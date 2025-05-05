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Тренер Барселоны рассказал, выйдет ли Левандовский в стартовом составе на матч против Интера
Ему было бы лучше начать со скамейки запасных (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик не поставит Роберта Левандовского в стартовом составе на ответный полуфинал Лиги чемпионов против миланского "Интера".
"Я думаю, что Роберту Левандовски после травмы было бы лучше начать со скамейки запасных, но он готов. Посмотрим, сможет ли он выйти в старте против "Реала", - сказал Флик.
Напомним, что нападающий "Барселоны" получил травму и досрочно покинул поле в матче Ла Лиги против "Сельты".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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