Интер может получить рекордную выручку от продажи билетов на матч против Барселоны в ЛЧ

"Интер" получит рекордную выручку от продажи билетов на ответный полуфинал Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом сообщает издание Calcio e Finanza.

Все билеты на решающий поединок, который состоится на домашней арене "нерадзурри" - стадионе "Сан-Сиро", уже полностью распроданы.

По предварительным оценкам, общая сумма выручки от реализации билетов превысит 13 миллионов евро.

Напомним, что матч "Интер" - "Барселона" стартует 6 мая в 22:00 по Киеву.