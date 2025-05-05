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Интер может получить рекордную выручку от продажи билетов на матч против Барселоны в ЛЧ
Клуб может получить более 13 млн
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" получит рекордную выручку от продажи билетов на ответный полуфинал Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом сообщает издание Calcio e Finanza.
Все билеты на решающий поединок, который состоится на домашней арене "нерадзурри" - стадионе "Сан-Сиро", уже полностью распроданы.
По предварительным оценкам, общая сумма выручки от реализации билетов превысит 13 миллионов евро.
Напомним, что матч "Интер" - "Барселона" стартует 6 мая в 22:00 по Киеву.
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Источник:calcioefinanza
Опубликовал: Екатерина Власова
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