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Интер может получить рекордную выручку от продажи билетов на матч против Барселоны в ЛЧ

Лига Чемпионов

Клуб может получить более 13 млн

Интер может получить рекордную выручку от продажи билетов на матч против Барселоны в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" получит рекордную выручку от продажи билетов на ответный полуфинал Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом сообщает издание Calcio e Finanza.

Все билеты на решающий поединок, который состоится на домашней арене "нерадзурри" - стадионе "Сан-Сиро", уже полностью распроданы.

По предварительным оценкам, общая сумма выручки от реализации билетов превысит 13 миллионов евро.

Напомним, что матч "Интер" - "Барселона" стартует 6 мая в 22:00 по Киеву.

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Источник:
calcioefinanza
Опубликовал: Екатерина Власова
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