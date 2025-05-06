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Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Интер - Барселона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.05.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый полуфинальный матч между "Интером" и "Барселоной" завершился со счетом 3:3. Яркая игра, безумные голы и футбол мирового уровня. Этот же перечень ожидается в ответном матче.
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Второй поединок состоится во вторник, 6-го мая. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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