Легендарный экс-полузащитник Арсенала верит в камбэк против ПСЖ

Легендарный экс-капитан "Арсенала" Патрик Виейра дал интервью для The Telegraph, где оценил шансы "канониров" в ответном полуфинале Лиги чемпионов против "ПСЖ".

"Честно говоря, я искренне верю, что они могут это сделать. И я на 100% уверен, что сами игроки и тренер знают, что они способны это сделать – в этом нет сомнений. Они должны провести идеальный матч на выезде. Они уже делали это раньше, и у них есть качественные игроки, которые могут это сделать. У них до сих пор хорошие шансы. Они еще в игре", – сказал Виейра.

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Если нынешний состав "Арсенала" сможет отыграть отставание в один мяч у "Пари Сен-Жермен", дойдет до финала и победит, тогда француз готов признать, что эта команда заслуживает места рядом с командой "Непобедимых", которая прошла сезон АПЛ без поражений.

"Сколько раз "Арсенал" выигрывал Лигу чемпионов? Ни одного. Именно так. Если они выиграют Лигу чемпионов, то эту группу игроков будут помнить так же, как и "Непобедимых", потому что это будет действительно особенное достижение для клуба. Для меня они будут такими же важными и великими, как и "Непобедимые", – сказал Виейра.

Напомним, что ответный матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" пройдет 7 мая на "Парк де Пренс". Первый матч завершился победой французов (1:0).