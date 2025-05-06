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Моуринью - о победе над Барселоной в ЛЧ 15-летней давности: Это не могло быть более эпично
Запоминающийся перфоманс миланцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью вспомнил противостояние с "Барселоной" в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2009/10.
Тогда 62-летний специалист, ныне возглавляющий "Фенербахче", одержал победу с "нерадзурри" над каталонским клубом с общим счетом 3:2 (3:1, 0:1) и вышел в финал, который оказался для них победным.
"Нет слов, чтобы описать то, что произошло, но то чувство, которое мы испытали в конце игры, известно только нам и навсегда останется в нашей памяти.
Это не могло быть более эпично. Игра в Милане была идеальной, а затем последовал матч на "Камп Ноу", - цитирует Моуринью Marca.
Сегодня состоится ответный матч "Интера" и "Барселоны" в рамках полуфинала ЛЧ. Начало - в 22:00 по Киеву.
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