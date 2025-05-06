  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Интер - Барселона: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер - Барселона: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов

Результатами делитесь в комментариях

Интер - Барселона: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестого мая определится первый финалист Лиги чемпионов 2024/25: в Милане местный "Интер" будет принимать каталонскую "Барселону". Напомним, первый матч закончился результативной ничьей 3:3.

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

По теме
yellow-arrow
Моуринью - о победе над Барселоной в ЛЧ 15-летней давности: Это не могло быть более эпично
yellow-arrow
Легендарный экс-полузащитник Арсенала верит в камбэк против ПСЖ
yellow-arrow
Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости