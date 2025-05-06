Интер - Барселона: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Шестого мая определится первый финалист Лиги чемпионов 2024/25: в Милане местный "Интер" будет принимать каталонскую "Барселону". Напомним, первый матч закончился результативной ничьей 3:3.

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.