Хакими - об игре с Арсеналом: Мы отдадим все силы, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов

Ключевой защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими поделился мыслями перед ответным матчем с лондонским "Арсеналом" в полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре на "Эмирейтс" парижане минимально обыграли "канониров" (0:1).

"Я думаю, что команда уверена в себе, мы с нетерпением ждем матча и хотим показать наше желание выйти в финал Лиги чемпионов. Атмосфера на стадионе будет невероятной. Мы хотим, чтобы наши болельщики понимали, что мы собираемся отдать все свои силы на поле, чтобы выйти в финал. Они также заслуживают этого. Я не знаю, это самый важный матч в моей карьере, но этот поединок, очевидно, является очень важным для клуба".