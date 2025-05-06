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Хакими - об игре с Арсеналом: Мы отдадим все силы, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов
Нас ждет настоящая битва в Париже
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими поделился мыслями перед ответным матчем с лондонским "Арсеналом" в полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре на "Эмирейтс" парижане минимально обыграли "канониров" (0:1).
"Я думаю, что команда уверена в себе, мы с нетерпением ждем матча и хотим показать наше желание выйти в финал Лиги чемпионов. Атмосфера на стадионе будет невероятной. Мы хотим, чтобы наши болельщики понимали, что мы собираемся отдать все свои силы на поле, чтобы выйти в финал. Они также заслуживают этого. Я не знаю, это самый важный матч в моей карьере, но этот поединок, очевидно, является очень важным для клуба".
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Напомним, что матч между "Пари Сен-Жермен" и "Арсеналом" состоится в среду, 7-го мая, на "Парк де Пренс". Этот еврокубковый поединок традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.
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