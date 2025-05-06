Наставник ПСЖ подтвердил, что звезда команды будет доступен на матч с Арсеналом

Пока "Арсенал" уже несколько месяцев вынужден играть без ряда травмированных игроков, "ПСЖ" в последнее время удавалось избегать серьезных кадровых потерь как в Лиге чемпионов, так и в Лиге 1.

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Но ситуация изменилась после тревожной новости: Усман Дембеле получил повреждение задней поверхности бедра в концовке первого матча против "канониров", который завершился победой парижан (1:0). Однако накануне ответного матча, который состоится завтра, 7 мая, в Париже, главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике успокоил болельщиков, сообщив, что состояние нападающего не вызывает беспокойства.

"Он уже как два дня тренируется вместе с командой, поэтому завтра он будет в моем распоряжении", - сказал Энрике.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 33 гола и 12 ассистов в 45 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.