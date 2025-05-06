Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер ПСЖ - о матче против Арсенала: Я желаю Артете всего наилучшего, но не для завтрашнего матча
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - UEFA.com
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался накануне ответного матча против "Арсенала" в рамках полуфинала ЛЧ.
"Мы непременно пострадаем, потому что наши соперники не имеют благоприятного результата. Мы должны максимально приблизиться к нашей игре в первом матче, чтобы выиграть ответный матч и остаться верными нашим идеям.
Мне повезло знать Микеля, когда я был игроком. Он был очень молодым, и я помню его как сильную личность. Он был замечательным игроком, он замечательный тренер. Я желаю ему всего наилучшего, но не для завтрашнего матча", - сказал специалист.
Напомним, что "ПСЖ" сыграет против "Арсенала" 7 мая. Начало - в 22:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- СМИ: Одна из самых титулованных сборных мира согласилась сыграть спарринг с Россией
- Трабзонспор получил предложение по одному из украинцев
- "Позвонил Суркису. Он сказал: "Не задавай глупых вопросов". Как президент Динамо обнадежил экс-игрока
- Интер – Барса, Арсенал против ПСЖ и Ливерпуля, тур УПЛ и Эль-Класико. Расписание футбола на 5 – 11 мая
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире