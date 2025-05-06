  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер ПСЖ - о матче против Арсенала: Я желаю Артете всего наилучшего, но не для завтрашнего матча

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер ПСЖ - о матче против Арсенала: Я желаю Артете всего наилучшего, но не для завтрашнего матча

Лига Чемпионов

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер ПСЖ - о матче против Арсенала: Я желаю Артете всего наилучшего, но не для завтрашнего матча

Фото - UEFA.com

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался накануне ответного матча против "Арсенала" в рамках полуфинала ЛЧ.

"Мы непременно пострадаем, потому что наши соперники не имеют благоприятного результата. Мы должны максимально приблизиться к нашей игре в первом матче, чтобы выиграть ответный матч и остаться верными нашим идеям.

Мне повезло знать Микеля, когда я был игроком. Он был очень молодым, и я помню его как сильную личность. Он был замечательным игроком, он замечательный тренер. Я желаю ему всего наилучшего, но не для завтрашнего матча", - сказал специалист.

Напомним, что "ПСЖ" сыграет против "Арсенала" 7 мая. Начало - в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеНаставник ПСЖ подтвердил, что звезда команды будет доступен на матч с Арсеналом
По теме
yellow-arrow
Фабио Капелло поделился мыслями накануне ответного матча между Интером и Барселоной
yellow-arrow
Наставник ПСЖ подтвердил, что звезда команды будет доступен на матч с Арсеналом
yellow-arrow
Хакими - об игре с Арсеналом: Мы отдадим все силы, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов
Арсенал (Лондон) Микель Артета Луис Энрике Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости