Фабио Капелло поделился мыслями накануне ответного матча между Интером и Барселоной

Сегодня, 6 мая, в Милане определится первый финалист Лиги чемпионов – "Интер" принимает "Барселону". Известный итальянский тренер Фабио Капелло призвал "нерадзурри" не садиться в глубокую оборону в этом матче.

"Надеюсь, что команда Индзаги сыграет в этом матче так же, как во втором тайме в Каталонии. Это потребует смелости, которая была тогда заметна после перерыва.

На фланге будет Ламин Ямаль, так что план "Барсы" неизменен. "Интер" же попытается нанести вред сопернику, сохраняя качество на левом фланге, выпустив Ди Марко. Перевод мяча с правого фланга на левый и использование таких "стрел" как Дюмфрис и Ди Марко может стать одним из ключей к выходу в финал. А если матч будет равным, то очень важно, чтобы "Интер" не отошел слишком глубоко в оборону, как это было в последние 20 минут против "Баварии". Против Ямаля это было бы самоубийство", – сказал Капелло.