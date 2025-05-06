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Эксперт Sky Sports рассказал об ожиданиях матча Лиги Чемпионов между ПСЖ и Арсеналом
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эксперт Sky Sports рассказал об ожиданиях матча Лиги Чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом".
По словам Гари Невилла, у лондонского клуба есть шанс победить на "Парк де Пренс". Эксперт выразил надежду, что "Арсенал" будет лучше, чем на прошлой неделе.
"У "Арсенала" есть шанс в среду. Очевидно, что это совершенно другая игра. Но вы можете выйти на поле и произвести фурор.
Я был там пару раз и видел, как "Реал Мадрид" и "Манчестер Юнайтед" побеждали там. "ПСЖ" очень нервничает, если на этом стадионе что-то идёт не так.
Если "Арсенал" сможет продержаться, остаться в игре и забить гол, то, не успеете вы оглянуться, как этот стадион перестанет быть активом для "ПСЖ" и станет для них проблемой. Потому что от них ждут, что они выйдут в финал Лиги чемпионов и выиграют его.
Это будет непросто. "ПСЖ" отлично выступил на "Эмирейтс", а "Арсенал" не очень хорошо выступил на прошлой неделе. Но "Арсенал" будет лучше", - сказал Невилл.
Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и "ПСЖ" закончился со счётом 1:0 в пользу французского клуба.
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Ответный матч состоится 7 мая.
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