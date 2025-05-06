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Алессандро Бастони: Ламин Ямаль, пожалуй, лучший соперник в моей карьере

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Похвалил вингера

Алессандро Бастони: Ламин Ямаль, пожалуй, лучший соперник в моей карьере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Интера" Алессандро Бастони посетил пресс-конференцию накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны". Там у него спросили, является ли Ламин Ямаль лучшим соперником в его карьере.

"Думаю, что да. Я уже встречался с ним на Евро против Испании, но тогда он еще не был на таком уровне. Я поражен, насколько сильно он прибавил. Я играл против многих топовых футболистов, и учитывая его возраст и способность создавать моменты – он один из лучших, если не лучший", – сказал Бастони.

Напомним, что ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится 6 мая на "Сан-Сиро". Первый матч завершился со счетом 3:3.

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Лига чемпионов Барселона Интер (Милан) Алессандро Бастони Ламин Ямаль
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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