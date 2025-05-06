Алессандро Бастони: Ламин Ямаль, пожалуй, лучший соперник в моей карьере

Защитник "Интера" Алессандро Бастони посетил пресс-конференцию накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны". Там у него спросили, является ли Ламин Ямаль лучшим соперником в его карьере.

"Думаю, что да. Я уже встречался с ним на Евро против Испании, но тогда он еще не был на таком уровне. Я поражен, насколько сильно он прибавил. Я играл против многих топовых футболистов, и учитывая его возраст и способность создавать моменты – он один из лучших, если не лучший", – сказал Бастони.

Напомним, что ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится 6 мая на "Сан-Сиро". Первый матч завершился со счетом 3:3.