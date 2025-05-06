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Бывший спортдир Барсы: Я думаю, что у Интера большие шансы выйти в финал ЛЧ
Брайда считает, что Интер может пройти в финал
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший спортивный директор "Барселоны" Ариедо Брайда поделился своим прогнозом относительно полуфинального противостояния Лиги чемпионов между "Интером" и каталонской командой.
"Барселона"? Когда я был там, они были отличной командой. Но сегодня это просто хорошая команда, которая пропускает много голов. Я думаю, что у "Интера" большие шансы выйти в финал. И, играя дома, они будут выкладываться на полную. Они действительно могут это сделать, и я надеюсь на это", - сказал Брайда.
Напомним, что сегодня, 6 мая, состоится матч "Интер" - "Барселона". Старт - в 22:00 по Киеву.
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