Бывший спортдир Барсы: Я думаю, что у Интера большие шансы выйти в финал ЛЧ

Бывший спортивный директор "Барселоны" Ариедо Брайда поделился своим прогнозом относительно полуфинального противостояния Лиги чемпионов между "Интером" и каталонской командой.

"Барселона"? Когда я был там, они были отличной командой. Но сегодня это просто хорошая команда, которая пропускает много голов. Я думаю, что у "Интера" большие шансы выйти в финал. И, играя дома, они будут выкладываться на полную. Они действительно могут это сделать, и я надеюсь на это", - сказал Брайда.