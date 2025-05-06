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Фанаты Барселоны устроили невероятное шоу в Милане перед полуфиналом Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Тысячи фанатов Барселоны прибыли в Милан на полуфинал ЛЧ

Фанаты Барселоны устроили невероятное шоу в Милане перед полуфиналом Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 6 мая, "Барселона" проведет выездной ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Интера". Несмотря на то, что игра состоится на стадионе соперника, поддержка каталонских болельщиков в Милане впечатляет.

Издание Marca опубликовало видео, которое ярко демонстрирует наэлектризованную атмосферу, созданную фанатами "Барселоны" в итальянском городе.

Тысячи поклонников "блаугранас" заполонили улицы Милана, распевая клубные песни и зажигая файеры.

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Барселона Интер (Милан)
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Источник:
MARCA
Опубликовал: Екатерина Власова
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