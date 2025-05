Фанаты Барселоны устроили невероятное шоу в Милане перед полуфиналом Лиги чемпионов

Сегодня, 6 мая, "Барселона" проведет выездной ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Интера". Несмотря на то, что игра состоится на стадионе соперника, поддержка каталонских болельщиков в Милане впечатляет.

Издание Marca опубликовало видео, которое ярко демонстрирует наэлектризованную атмосферу, созданную фанатами "Барселоны" в итальянском городе.

Тысячи поклонников "блаугранас" заполонили улицы Милана, распевая клубные песни и зажигая файеры.

The game hasn’t even started… but Barça fans? Already in full voice ????????????#UCL #ChampionsLeague #Barcelona #Barca #Inter pic.twitter.com/oKLDFpIgOq