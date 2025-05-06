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Ждем очередную феерию? Известны стартовые составы на полуфинал ЛЧ Интер - Барса
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 6 мая, состоится ответный матч полуфинала
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
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Напомним, что UA-Футбол проведет
???? BARÇA XI ????#InterBarça @ChampionsLeague pic.twitter.com/DuBZqptPSx— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 6, 2025
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