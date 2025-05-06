  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ждем очередную феерию? Известны стартовые составы на полуфинал ЛЧ Интер - Барса

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ждем очередную феерию? Известны стартовые составы на полуфинал ЛЧ Интер - Барса

Лига Чемпионов
Обновлено

Стартовые составы команд

Ждем очередную феерию? Известны стартовые составы на полуфинал ЛЧ Интер - Барса

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором "Интер" примет "Барселону". Первый поединок неделю назад завершился сверхрезультативной ничьей 3:3.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Интер" - "Барселона".

По теме
yellow-arrow
Деклан Райс: Арсенал верит в победу над ПСЖ
yellow-arrow
ПСЖ – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.05.2025
Барселона Интер (Милан)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости