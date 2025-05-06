Стало известно, сколько призовых получит победитель пары Интер - Барселона за выход в финал ЛЧ

Сегодня, 6 мая, "Барселона" сыграет с "Интером" на "Сан-Сиро" во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов. Команды будут бороться за выход в финал.

Как сообщает MD, победитель полуфинального матча ЛЧ получит призовые в размере около 18,5 млн евро.

Напомним, что первый матч между "Барселоной" и "Интером" завершился со счетом 3:3.