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Стало известно, сколько призовых получит победитель пары Интер - Барселона за выход в финал ЛЧ
18,5 млн евро
x.com/FCBarcelona
Сегодня, 6 мая, "Барселона" сыграет с "Интером" на "Сан-Сиро" во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов. Команды будут бороться за выход в финал.
Как сообщает MD, победитель полуфинального матча ЛЧ получит призовые в размере около 18,5 млн евро.
Напомним, что первый матч между "Барселоной" и "Интером" завершился со счетом 3:3.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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