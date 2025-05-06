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Тренер Арсенала - о матче против ПСЖ в ЛЧ: Выигрывать - это быть в нужный момент, в нужном месте
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Микель Артета, главный тренер "Арсенала", выступил на пресс-конференции накануне ответного матча против "ПСЖ" в рамках полуфинала ЛЧ.
"Мы здесь, чтобы творить историю. Одна победа отделяет нас от финала. Будем говорить на поле.
Результат приносит много ясности относительно того, что нужно делать обеим командам, для нас это стало еще понятнее. Мы знаем, что мы можем сделать. Выигрывать трофеи - это быть в нужный момент, в нужном месте", - сказал специалист.
Напомним, что матч "ПСЖ" - "Арсенал" состоится 7 мая. Начало - в 22:00 по Киеву.
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