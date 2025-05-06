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Деклан Райс: Арсенал верит в победу над ПСЖ

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Деклан Райс: Арсенал верит в победу над ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен".

"Первые 15 минут первого матча и ранний гол нас немного шокировал. За десять минут до конца у нас была небольшая вспышка, и они попали в штангу.

Мы действительно уверены, что можем что-то здесь сделать. Я думаю, что нужно верить, и мы, безусловно, верим в лучшее. Если мы будем лучшими версиями самих себя, мы сможем это сделать", - сказал футболист.

Игра состоится завтра, 7 мая, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Пари Сен-Жермен Деклан Райс Арсенал
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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