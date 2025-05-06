Деклан Райс: Арсенал верит в победу над ПСЖ

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен".

"Первые 15 минут первого матча и ранний гол нас немного шокировал. За десять минут до конца у нас была небольшая вспышка, и они попали в штангу.

Мы действительно уверены, что можем что-то здесь сделать. Я думаю, что нужно верить, и мы, безусловно, верим в лучшее. Если мы будем лучшими версиями самих себя, мы сможем это сделать", - сказал футболист.