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Деклан Райс: Арсенал верит в победу над ПСЖ
Канониры настроены на победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен".
"Первые 15 минут первого матча и ранний гол нас немного шокировал. За десять минут до конца у нас была небольшая вспышка, и они попали в штангу.
Мы действительно уверены, что можем что-то здесь сделать. Я думаю, что нужно верить, и мы, безусловно, верим в лучшее. Если мы будем лучшими версиями самих себя, мы сможем это сделать", - сказал футболист.
Игра состоится завтра, 7 мая, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.
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