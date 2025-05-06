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ПСЖ – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Луис Энрике против Микеля Артеты

ПСЖ – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Прошлый матч в Лондоне был искусством индивидуальной игры от обоих коллективов, хотя ошибки тоже были. Однако именно в командном построении лучшим был ПСЖ – потому и привез из столицы Англии победу. В конце матча разрыв в счете дважды имел возможность увеличиться, и эта встреча в Париже была бы гораздо легче для подопечных Энрике, однако “Арсенал” все еще сохраняет реальные шансы на проход в финал. Хоть и небольшие.

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В прямом эфире этот матч будет транслировать телеканал Megogo Футбол 1 на одноименной OTT-платформе MEGOGO. Начало – 7 мая, в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов, 1/2 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:0)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

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Трансляція матчу ПСЖ - Арсенал
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