ПСЖ – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Прошлый матч в Лондоне был искусством индивидуальной игры от обоих коллективов, хотя ошибки тоже были. Однако именно в командном построении лучшим был ПСЖ – потому и привез из столицы Англии победу. В конце матча разрыв в счете дважды имел возможность увеличиться, и эта встреча в Париже была бы гораздо легче для подопечных Энрике, однако “Арсенал” все еще сохраняет реальные шансы на проход в финал. Хоть и небольшие.

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В прямом эфире этот матч будет транслировать телеканал Megogo Футбол 1 на одноименной OTT-платформе MEGOGO. Начало – 7 мая, в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов, 1/2 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:0)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

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