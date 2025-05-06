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Барселона пропустила первой: Интер открыл счет в полуфинале ЛЧ
Интер поразил ворота Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" открыл счет на 21-й минуте ответного матча против "Барселоны" в рамках полуфинала ЛЧ.
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"Нерадзурри" пошли в прессинг в центре поля, Димарко отыграл на Дюмфриса, Дензел выкатил мяч Лаутаро Мартинесу на пустые ворота.
Текущий счёт 1:0.
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