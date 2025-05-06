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Барселона пропустила первой: Интер открыл счет в полуфинале ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Интер поразил ворота Барселоны

Барселона пропустила первой: Интер открыл счет в полуфинале ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер" открыл счет на 21-й минуте ответного матча против "Барселоны" в рамках полуфинала ЛЧ.

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"Нерадзурри" пошли в прессинг в центре поля, Димарко отыграл на Дюмфриса, Дензел выкатил мяч Лаутаро Мартинесу на пустые ворота.

Текущий счёт 1:0.

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