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Чалханоглу с пенальти удвоил преимущество Интера над Барселоной

Лига Чемпионов
Обновлено

Посмотрим, что будет после перерыва

Чалханоглу с пенальти удвоил преимущество Интера над Барселоной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В конце первого тайма ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между миланским "Интером" и "Барселоной" счет стал 2:0 в пользу хозяев.

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Ключевой эпизод произошел незадолго до свистка на перерыв. Кубарси сбил Лаутаро в штрафной, Марчиняк воспользовался помощью VAR и все же указал на отметку. Чалханоглу не промахнулся.

Текущий счет 2:0.

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Хакан Чалханоглу Барселона Интер (Милан)
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