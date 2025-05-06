Лига Чемпионов
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Чалханоглу с пенальти удвоил преимущество Интера над Барселоной
Посмотрим, что будет после перерыва
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В конце первого тайма ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между миланским "Интером" и "Барселоной" счет стал 2:0 в пользу хозяев.
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Ключевой эпизод произошел незадолго до свистка на перерыв. Кубарси сбил Лаутаро в штрафной, Марчиняк воспользовался помощью VAR и все же указал на отметку. Чалханоглу не промахнулся.
Текущий счет 2:0.
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