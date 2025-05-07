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ЛЧ. Интер - Барселона 4:3 (общ. 7:6). Фантастические качели
Миланцы - в финале
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лига чемпионов. 1/2 финала
06.05.2025. Стадио Джузеппе Меацца (Милан)
Главный арбитр: Ш. Марциняк (Польша)
"Интер" - "Барселона“ 4:3 (общ. 7:6)
"Барселона": Щенсный - Мартин, Мартинес (Араухо 76), Кубарси (Гави 106), Гарсия (Форт 98) - Педри (Виктор 106), де Йонг - Рафинья, Ольмо (Лопес 83), Ямаль - Торрес
"Интер": Зоммер - Бастони, Ачерби, Бисек (Дармиан 71) - Димарко (Карлос Аугусто 55), Мхитарян (Фраттези 79), Чалханоглу (Зелинский 79), Барелла, Думфрис (Де Врей 108) - Тюрам, Мартинес (Тареми 71)
Предупреждения: Чалханоглу 36, Мхитарян 69, Ачерби 90+5, Карлос Аугусто 91, Бастони 118 - Мартинес 51, Флик 90+5
Голы: Мартинес 21, Чалханоглу 45+1 (пен), Ачерби 90+3, Фраттези 99 - Гарсия 54, Ольмо 60, Рафинья 88
3:3 в первом матче подарили болельщикам яркие эмоции. Что-то похожее многие ожидали и в ответной игре. Великолепные атакующие игроки в составах обеих команд настраивают именно на это.
В первом тайме миланского поединка "Интер" чувствовал себя достаточно уверенно. Родные стены, родная стратегия, родное везение в реализации моментов. Нет, нет, мы ни в коем случае не говорим о том, что команда Индзаги добывает результат благодаря лишь удаче. Хотя и не без нее. Однако в первую очередь следует отметить именно классные исполнения футболистов, которые могут выжимать максимум из того, что есть.
"Барселоне" было очень тяжело. Соперник, как всегда, бетонно оборонялся. Сложно найти пространство у владеющих хозяев. Моменты у ворот Зоммера иногда возникали, но всегда чего-то не хватало. Прежде всего завершающего, последнего удара.
Зато забивал "Интер". Спокойно, в своем стиле, команда находила из чего можно отличиться. В первом тайме миланцы получили преимущество в 2 мяча. В обоих случаях хозяева воспользовались ошибками защитников соперника. В первом случае передачу Дюмфриса на пустые ворота запер Мартинес. Во втором – Кубарсы сбил того же аргентинца в штрафной площадке. Пенальты реализовал Чалханоглу. 2:0 после первых 45 минут.
Во втором тайме "Барселона" полностью забрала матч под свой контроль. "Интер" все время защищался, надеясь, что удастся сдержать даже такую атакующую махину. Произошло не так, как предполагалось.
Многочисленные нашествия на ворота Зоммера принесли плоды. Уже на 54-й минуте Мартын точно навесил на Гарсию, на которого не опекал никто. Оставалось только поймать мяч на ногу и переправить в ворота. Мастерства Эрику хватило. Впоследствии защитник мог оформлять дубль, однако миланцам надо благодарить своего голкипера.
60 минута, и "Барса" забивает второй. Снова длинный перевод Мартина примерно в ту же зону, и снова там никого. Никого кроме игрока гостей. В этот раз им стал Ольмо. Игра перевернута. Кстати, стоит отметить, что Флик несколько сменил тактику. Вместо попыток идти один в один, индивидуально решить эпизод, раскатать, сине-гранатовые начали активно использовать длинные передачи в штрафную площадь. И это дало результат.
Сравняв счет, каталонцы не остановились. Да, темп снизился, но контроль сохранился. Неудивительно, что именно они забили третий. Рафинья вбежал во владения соперника и сделал все, что надо. Невероятно.
"Интер" не отчаялся. Трудно объяснить, как, однако в компенсированное время миланцы сумели сравнять счет. Едва ли не с единственного своего момента во втором тайме. Они умеют это делать. Божественный поединок!
Мы дошли до овертаймов. Команды истощены, к тому же начался дождь. Играть надо, ведь это битва за финал ЛЧ.
Не знаем как... Вот честно, это трудно объяснить, но Интер забил в четвертый раз. Они просто выбегают в редкую атаку и делают это. Постоянно. Фраттези стал героем этого поединка.
Во втором овертайме Барса, конечно, имела возможности для перевода игры в серию пенальты. Что поделаешь, когда то Зоммер страхует, то просто не удается так превращать моменты в голые, как это делает "Интер".
Итальянцы проходят в финал. Их конкурент определится в среду. Это были захватывающие два противостояния, которые останутся в памяти надолго. Спасибо командам.
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