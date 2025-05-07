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ЛЧ. Интер - Барселона 4:3 (общ. 7:6). Фантастические качели

Лига Чемпионов
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Миланцы - в финале

ЛЧ. Интер - Барселона 4:3 (общ. 7:6). Фантастические качели

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 1/2 финала

06.05.2025. Стадио Джузеппе Меацца (Милан)

Главный арбитр: Ш. Марциняк (Польша)

"Интер" - "Барселона“ 4:3 (общ. 7:6)

"Барселона": Щенсный - Мартин, Мартинес (Араухо 76), Кубарси (Гави 106), Гарсия (Форт 98) - Педри (Виктор 106), де Йонг - Рафинья, Ольмо (Лопес 83), Ямаль - Торрес

"Интер": Зоммер - Бастони, Ачерби, Бисек (Дармиан 71) - Димарко (Карлос Аугусто 55), Мхитарян (Фраттези 79), Чалханоглу (Зелинский 79), Барелла, Думфрис (Де Врей 108) - Тюрам, Мартинес (Тареми 71)

Предупреждения: Чалханоглу 36, Мхитарян 69, Ачерби 90+5, Карлос Аугусто 91, Бастони 118 - Мартинес 51, Флик 90+5

Голы: Мартинес 21, Чалханоглу 45+1 (пен), Ачерби 90+3, Фраттези 99 - Гарсия 54, Ольмо 60, Рафинья 88

3:3 в первом матче подарили болельщикам яркие эмоции. Что-то похожее многие ожидали и в ответной игре. Великолепные атакующие игроки в составах обеих команд настраивают именно на это.

В первом тайме миланского поединка "Интер" чувствовал себя достаточно уверенно. Родные стены, родная стратегия, родное везение в реализации моментов. Нет, нет, мы ни в коем случае не говорим о том, что команда Индзаги добывает результат благодаря лишь удаче. Хотя и не без нее. Однако в первую очередь следует отметить именно классные исполнения футболистов, которые могут выжимать максимум из того, что есть.

"Барселоне" было очень тяжело. Соперник, как всегда, бетонно оборонялся. Сложно найти пространство у владеющих хозяев. Моменты у ворот Зоммера иногда возникали, но всегда чего-то не хватало. Прежде всего завершающего, последнего удара.

Зато забивал "Интер". Спокойно, в своем стиле, команда находила из чего можно отличиться. В первом тайме миланцы получили преимущество в 2 мяча. В обоих случаях хозяева воспользовались ошибками защитников соперника. В первом случае передачу Дюмфриса на пустые ворота запер Мартинес. Во втором – Кубарсы сбил того же аргентинца в штрафной площадке. Пенальты реализовал Чалханоглу. 2:0 после первых 45 минут.

Во втором тайме "Барселона" полностью забрала матч под свой контроль. "Интер" все время защищался, надеясь, что удастся сдержать даже такую ​​атакующую махину. Произошло не так, как предполагалось.

Многочисленные нашествия на ворота Зоммера принесли плоды. Уже на 54-й минуте Мартын точно навесил на Гарсию, на которого не опекал никто. Оставалось только поймать мяч на ногу и переправить в ворота. Мастерства Эрику хватило. Впоследствии защитник мог оформлять дубль, однако миланцам надо благодарить своего голкипера.

60 минута, и "Барса" забивает второй. Снова длинный перевод Мартина примерно в ту же зону, и снова там никого. Никого кроме игрока гостей. В этот раз им стал Ольмо. Игра перевернута. Кстати, стоит отметить, что Флик несколько сменил тактику. Вместо попыток идти один в один, индивидуально решить эпизод, раскатать, сине-гранатовые начали активно использовать длинные передачи в штрафную площадь. И это дало результат.

Сравняв счет, каталонцы не остановились. Да, темп снизился, но контроль сохранился. Неудивительно, что именно они забили третий. Рафинья вбежал во владения соперника и сделал все, что надо. Невероятно.

"Интер" не отчаялся. Трудно объяснить, как, однако в компенсированное время миланцы сумели сравнять счет. Едва ли не с единственного своего момента во втором тайме. Они умеют это делать. Божественный поединок!

Мы дошли до овертаймов. Команды истощены, к тому же начался дождь. Играть надо, ведь это битва за финал ЛЧ.

Не знаем как... Вот честно, это трудно объяснить, но Интер забил в четвертый раз. Они просто выбегают в редкую атаку и делают это. Постоянно. Фраттези стал героем этого поединка.

Во втором овертайме Барса, конечно, имела возможности для перевода игры в серию пенальты. Что поделаешь, когда то Зоммер страхует, то просто не удается так превращать моменты в голые, как это делает "Интер".

Итальянцы проходят в финал. Их конкурент определится в среду. Это были захватывающие два противостояния, которые останутся в памяти надолго. Спасибо командам.

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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.05.2025 в 01:19
Диагноз этому матчу я поставил в анонсе. Все совпало, как доктор прописал. Именно для того, чтобы протащить в финал галимый и пенсионерский интер, и были поставлены на матч НЕДОарбитры. Не мое мнение, а уже сейчас, стоп кадры и видео в европейской спортивной прессе. Подведу краткий итог того, что начудили тридварасы арбитры. Лысая тварь и такая же тварь в будке вар не реагируют в первом тайме на то, что тварь в синей форма врезалась ногами Ламину, когда он в штрафной выходил на ударную позицию. Спустя пару минут твари арбитры придумали пенальти в ворота Барселоны. Далее. После того, как какой-то оглы реализовал пенальти, тварь ачерби отвесил смачный поджопник Мартинесу. Это не показали по тв, но в европейской прессе об этом пишут. По мнению очень многих, это красная карточка для твари в синей форме. Во втором тайме лысая тварь лишает Барсу пенальти и ключевой момент, находИте и ищите стоп кадры, лысая тварь не видит, как тварь в синей форме ударила Жерара Мартина по ноге, после чего мяч был отобран и состоялся третий гол галимых пенсионеров в компенсированное время. Состоялся худший вариант из возможных... Проиграли с лишними энерозатратами с лишними 30 минутами. Было бы хоть не так тяжело морально, если бы при дополнительных 30 минутах состоялась победа. Горжусь Барселоной, прекрасная команда! А в защиту нужны два игрока, это очевидно. Удачи Барселоне в следующем матче!
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Комментарии 19
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.05.2025 в 01:19
Диагноз этому матчу я поставил в анонсе. Все совпало, как доктор прописал. Именно для того, чтобы протащить в финал галимый и пенсионерский интер, и были поставлены на матч НЕДОарбитры. Не мое мнение, а уже сейчас, стоп кадры и видео в европейской спортивной прессе. Подведу краткий итог того, что начудили тридварасы арбитры. Лысая тварь и такая же тварь в будке вар не реагируют в первом тайме на то, что тварь в синей форма врезалась ногами Ламину, когда он в штрафной выходил на ударную позицию. Спустя пару минут твари арбитры придумали пенальти в ворота Барселоны. Далее. После того, как какой-то оглы реализовал пенальти, тварь ачерби отвесил смачный поджопник Мартинесу. Это не показали по тв, но в европейской прессе об этом пишут. По мнению очень многих, это красная карточка для твари в синей форме. Во втором тайме лысая тварь лишает Барсу пенальти и ключевой момент, находИте и ищите стоп кадры, лысая тварь не видит, как тварь в синей форме ударила Жерара Мартина по ноге, после чего мяч был отобран и состоялся третий гол галимых пенсионеров в компенсированное время. Состоялся худший вариант из возможных... Проиграли с лишними энерозатратами с лишними 30 минутами. Было бы хоть не так тяжело морально, если бы при дополнительных 30 минутах состоялась победа. Горжусь Барселоной, прекрасная команда! А в защиту нужны два игрока, это очевидно. Удачи Барселоне в следующем матче!
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.05.2025 в 01:18
Кращій пів-фінал в історії футболу , дуже круті матчі! Шкода що барса не пройшла далі, Інтер красавчики! Зоммер просто людина павук , ну і трохи баланс вдачі був на стороні Інтера, мабуть так і кубок можна забрати!
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culesmierda (Тернопіль)
07.05.2025 в 01:14
Ламiнат Емейл - золотий м'яч!
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Сampeón
07.05.2025 в 01:08
ха ха ха відпочинок, лояльні рефері, договірні матчі і навіть допінг барсі не допоміг. команда - дно
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Термит (Київ)
07.05.2025 в 01:01
Як казав Лобановський у таких випадках - звичайні команди, нічого особливого, захист слабуватий, так що можна грати!
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Spokoyno (Київ)
07.05.2025 в 01:00
Барса програла, коли після голу Рафінії притислася до власних воріт! А так, як і очікувалася гості мали невеличку перевагу, проте більш вдала реалізація своїх моментів господарями та пару шикарних сейвів Зоммера вирішили долю матчу! Це футбол! Не завжди перемагають сильніші, часто це ті кому сильніше повезло. Ямал трохи "просів", хоч і багато відпрацював, проте малоефективно Щесни ні разу не врятував! Торрес на своєму рівні. Центрбеки блаугранос не провалили, але ЧОТИРИ пропущених підказує що якісною їх гру не назвеш! Тепер головне забути про цю гру і готовитися до чергового Ель Класико. Там теж "півфінальна" битва за чемпіонство! Хоч теж треба грати на перемогу, але нічия буде нормальним результатом!
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Andrumas (Düsseldorf)
07.05.2025 в 00:57
Крутейшие матчи они выдали! Не хватило опыта молодёжи Барсы, их победы ещё впереди. А Индзаги классный тренер и команду соорудил отличную. Финал в этом году будет намного интереснее, чем в прошлом
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culesmierda (Тернопіль)
07.05.2025 в 00:55
Щiро вiтаю Барселону з ювілеєм - 10 рокiв без ЛЧ Браво, Iнтер, гідні послідовники команди Моурiньо, знову нагадали про той успiх. Переможуть у фiналi
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MАGА KING
07.05.2025 в 00:52
Игра - огонь!! Спасибо командам. Хотелось другого результата, но да ладно, за команду не стыдно.
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Сampeón
07.05.2025 в 01:10
вогонь?це добряче підгоріло в тебе
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storm_ua (Николаев)
07.05.2025 в 00:49
Как и предупреждали, бомжи на выход
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.05.2025 в 01:22
бомжы в маргариновой формае были у телевизора.
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Alexad (Кропивницький (Киров)
07.05.2025 в 00:49
В фінал вийшла більш класна команда, ще місяць назад писав що Інтер візьме вуханя, не вірили, ну от залишився останній крок, але хто б не вийшов у фінал шансів проти цього збитого роками збалансованого Інтера дуже мало. Після вильоту улюбленого Ліверпуля вболіваю саме за них. А ви помітили різницю як вболіває Сансіро і як "шепотів" камп ноу? У барси є майбутнє, але їм треба грати в командний футбол, а не сподіватися на двох гравців, взагалі молодь перспективна, як добре що в команді вже немає бородатого якоря. А взагалі дуже приємно що іспанські клуби понюхали бринзу в цьому сезоні. Фінал буде ще той, цікаво хто спробує зупинити Інтер!
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Justice (Львів)
07.05.2025 в 01:00
Нєа...Цього року ПСЖ візьме вухатого....
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lovepedri69 (Viva Barca)
07.05.2025 в 00:47
Друзья! Каталонцы! Помните, что мы - БАРСЕЛОНА! Мы больше чем клуб! И наши мальчики ни в коем случае не должны расстраиваться, ведь главное не победа, а участие!
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
07.05.2025 в 00:46
Фантастастична фантастика!
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2
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fanatSD (донецк)
07.05.2025 в 00:46
и барсодрочеры пропали.а как дышали
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Babulyak (Прилуки)
07.05.2025 в 00:44
Forza Inter!!!
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Spolding711 (Днепр)
07.05.2025 в 00:40
Трєбл наш !!!казали вони…
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