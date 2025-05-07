ЛЧ. Интер - Барселона 4:3 (общ. 7:6). Фантастические качели

Лига чемпионов. 1/2 финала

06.05.2025. Стадио Джузеппе Меацца (Милан)

Главный арбитр: Ш. Марциняк (Польша)

"Интер" - "Барселона“ 4:3 (общ. 7:6)

"Барселона": Щенсный - Мартин, Мартинес (Араухо 76), Кубарси (Гави 106), Гарсия (Форт 98) - Педри (Виктор 106), де Йонг - Рафинья, Ольмо (Лопес 83), Ямаль - Торрес

"Интер": Зоммер - Бастони, Ачерби, Бисек (Дармиан 71) - Димарко (Карлос Аугусто 55), Мхитарян (Фраттези 79), Чалханоглу (Зелинский 79), Барелла, Думфрис (Де Врей 108) - Тюрам, Мартинес (Тареми 71)

Предупреждения: Чалханоглу 36, Мхитарян 69, Ачерби 90+5, Карлос Аугусто 91, Бастони 118 - Мартинес 51, Флик 90+5

Голы: Мартинес 21, Чалханоглу 45+1 (пен), Ачерби 90+3, Фраттези 99 - Гарсия 54, Ольмо 60, Рафинья 88

3:3 в первом матче подарили болельщикам яркие эмоции. Что-то похожее многие ожидали и в ответной игре. Великолепные атакующие игроки в составах обеих команд настраивают именно на это.

В первом тайме миланского поединка "Интер" чувствовал себя достаточно уверенно. Родные стены, родная стратегия, родное везение в реализации моментов. Нет, нет, мы ни в коем случае не говорим о том, что команда Индзаги добывает результат благодаря лишь удаче. Хотя и не без нее. Однако в первую очередь следует отметить именно классные исполнения футболистов, которые могут выжимать максимум из того, что есть.

"Барселоне" было очень тяжело. Соперник, как всегда, бетонно оборонялся. Сложно найти пространство у владеющих хозяев. Моменты у ворот Зоммера иногда возникали, но всегда чего-то не хватало. Прежде всего завершающего, последнего удара.

Зато забивал "Интер". Спокойно, в своем стиле, команда находила из чего можно отличиться. В первом тайме миланцы получили преимущество в 2 мяча. В обоих случаях хозяева воспользовались ошибками защитников соперника. В первом случае передачу Дюмфриса на пустые ворота запер Мартинес. Во втором – Кубарсы сбил того же аргентинца в штрафной площадке. Пенальты реализовал Чалханоглу. 2:0 после первых 45 минут.

Во втором тайме "Барселона" полностью забрала матч под свой контроль. "Интер" все время защищался, надеясь, что удастся сдержать даже такую ​​атакующую махину. Произошло не так, как предполагалось.

Многочисленные нашествия на ворота Зоммера принесли плоды. Уже на 54-й минуте Мартын точно навесил на Гарсию, на которого не опекал никто. Оставалось только поймать мяч на ногу и переправить в ворота. Мастерства Эрику хватило. Впоследствии защитник мог оформлять дубль, однако миланцам надо благодарить своего голкипера.

60 минута, и "Барса" забивает второй. Снова длинный перевод Мартина примерно в ту же зону, и снова там никого. Никого кроме игрока гостей. В этот раз им стал Ольмо. Игра перевернута. Кстати, стоит отметить, что Флик несколько сменил тактику. Вместо попыток идти один в один, индивидуально решить эпизод, раскатать, сине-гранатовые начали активно использовать длинные передачи в штрафную площадь. И это дало результат.

Сравняв счет, каталонцы не остановились. Да, темп снизился, но контроль сохранился. Неудивительно, что именно они забили третий. Рафинья вбежал во владения соперника и сделал все, что надо. Невероятно.

"Интер" не отчаялся. Трудно объяснить, как, однако в компенсированное время миланцы сумели сравнять счет. Едва ли не с единственного своего момента во втором тайме. Они умеют это делать. Божественный поединок!

Мы дошли до овертаймов. Команды истощены, к тому же начался дождь. Играть надо, ведь это битва за финал ЛЧ.

Не знаем как... Вот честно, это трудно объяснить, но Интер забил в четвертый раз. Они просто выбегают в редкую атаку и делают это. Постоянно. Фраттези стал героем этого поединка.

Во втором овертайме Барса, конечно, имела возможности для перевода игры в серию пенальты. Что поделаешь, когда то Зоммер страхует, то просто не удается так превращать моменты в голые, как это делает "Интер".

Итальянцы проходят в финал. Их конкурент определится в среду. Это были захватывающие два противостояния, которые останутся в памяти надолго. Спасибо командам.