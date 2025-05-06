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Барселона сравняла счет в полуфинале Лиги чемпионов против Интера
Сейчас 2:2
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселоне" в начале второго тайма полуфинала ЛЧ удалось отыграть два мяча у "Интера".
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На 54-й минуте поединка в рамках атаки каталонцев последовала подача в штрафную с левого фланга в исполнении Мартина. Во владениях Зоммера быстрее и лучше других сориентировался Гарсия, поймав мяч на ногу в касание.
Почти сразу же "Барселона" в контратаке могла забить второй гол, но Зоммер совершил невероятный сейв. Однако испанцы таки нашли свой гол. Мартин - настоящий ассистент, теперь его подача нашла голову Ольмо.
Текущий счет 2:2.
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