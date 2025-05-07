  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Определился первый финалист Лиги чемпионов 2024/25

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определился первый финалист Лиги чемпионов 2024/25

Лига Чемпионов
Обновлено

Интер - первый финалист ЛЧ

Определился первый финалист Лиги чемпионов 2024/25

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 мая, определился первый финалист самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов УЕФА. Им стал миланский "Интер".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В напряженном полуфинале "нерадзурри" сумели обыграть "Барселону" и обеспечить себе место в решающем матче турнира, 4:3 (общ. 7:6)

Имя второго финалиста определится 7 мая в матче другой полуфинальной пары: "ПСЖ" - "Арсенал".

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Интер - Барселона 4:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ЛЧ. Интер - Барселона 4:3 (общ. 7:6). Фантастические качели
yellow-arrow
Интер снова впереди – Барселона пропустила 4-й гол
Барселона Интер (Милан)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости