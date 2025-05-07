Определился первый финалист Лиги чемпионов 2024/25

Сегодня, 6 мая, определился первый финалист самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов УЕФА. Им стал миланский "Интер".

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В напряженном полуфинале "нерадзурри" сумели обыграть "Барселону" и обеспечить себе место в решающем матче турнира, 4:3 (общ. 7:6)

Имя второго финалиста определится 7 мая в матче другой полуфинальной пары: "ПСЖ" - "Арсенал".