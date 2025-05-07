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Снова 3:3! Барселона и Интер обменялись голами в полуфинале ЛЧ

Лига Чемпионов
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3:3

Снова 3:3! Барселона и Интер обменялись голами в полуфинале ЛЧ

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" вырывается вперед в матче ЛЧ против "Интера".

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Рафинья оказался в нужном месте в нужное время, футболист отправил мяч низом под правую стойку ворот.

Но "Интер" сумел сравнять счет. Ачерби остался в штрафной и замкнул прострел Дюмфриса с правого фланга.

Теперь 3:3. Нас ждут еще 30 минут увлекательного овертайма.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Екатерина Власова
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