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Интер снова впереди – Барселона пропустила 4-й гол

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Обновлено

Решающий гол?

Интер снова впереди – Барселона пропустила 4-й гол

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В основное время команды, как и в первой встрече, порадовали болельщиков. В овертайме футболисты решили не останавливаться.

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На 99-й минуте Давиде Фраттези снова вывел "Интер" вперед. Благодаря пасу, который выполнил Мехди Тареми, Давиде оказался в выгодной позиции в штрафной и хладнокровно пробил в нижний левый угол ворот – 4:3.

На 101-й минуте арбитр приостановил игру. Автор пока что победного гола получил повреждение и нуждается в помощи врачей. К счастью, замена не понадобилась, и футболист вернулся на поле.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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