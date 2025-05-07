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И это болельщики? Фанаты Интера, покинувшие стадион после счета 2:3, пытались вернуться на трибуны

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Не верили в свою команду

И это болельщики? Фанаты Интера, покинувшие стадион после счета 2:3, пытались вернуться на трибуны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом тайме "нерадзурри" установили комфортное преимущество в два мяча, но после перерыва каталонцы оформили эффектный камбек. На 87-й минуте Рафинья вывел гостей вперед и была вероятность, что бразилец поставил точку в этом противостоянии.

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Того же мнения придерживались некоторые болельщики хозяев. Они решили, что "змеи" не оправятся после такого удара и потери счета 2:0, поэтому покинули стадион "Джузеппе Меацца".

Впрочем, Франческо Ачерби сравнял счет на 3-й компенсированной минуте и перевел игру в овертайм. Когда ситуация изменилась, фанаты захотели вернуться на свои места. В итоге подопечные Индзаги вырвали победу и прошли в финал.

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Источник:
TNT Sports BR
Опубликовал: Александр Симченко
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