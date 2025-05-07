И это болельщики? Фанаты Интера, покинувшие стадион после счета 2:3, пытались вернуться на трибуны

В первом тайме "нерадзурри" установили комфортное преимущество в два мяча, но после перерыва каталонцы оформили эффектный камбек. На 87-й минуте Рафинья вывел гостей вперед и была вероятность, что бразилец поставил точку в этом противостоянии.

Того же мнения придерживались некоторые болельщики хозяев. Они решили, что "змеи" не оправятся после такого удара и потери счета 2:0, поэтому покинули стадион "Джузеппе Меацца".

QUE LOUCURA É ESSA? ???? Alguns torcedores da Inter de Milão deixaram o San Siro antes do apito final, quando o time estava perdendo por 3 a 2. Porém, a equipe italiana empatou nos últimos segundos e essas pessoas não conseguiram voltar para assistir a prorrogação!



É AGORA, AO… pic.twitter.com/HkSn2zZ1BA — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 6, 2025

Впрочем, Франческо Ачерби сравнял счет на 3-й компенсированной минуте и перевел игру в овертайм. Когда ситуация изменилась, фанаты захотели вернуться на свои места. В итоге подопечные Индзаги вырвали победу и прошли в финал.