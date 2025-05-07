Интер и Барселона забили в двух матчах 13 голов. Это второй результат в ½ в истории турнира

Дуэль между "нерадзурри" и каталонцами вошла в историю соревнований. Только в одной паре на стадии ½ футболисты отмечались чаще. Этот рекорд никто не может повторить или превзойти уже 65 лет.

Самые результативные противостояния в полуфиналах Лиги чемпионов

1959/60 Айнтрахт (Франкфурт) 12:4 Рейнджерс (6:1, 6:3);

Айнтрахт (Франкфурт) Рейнджерс (6:1, 6:3); 2017/18 Ливерпуль 7:6 Рома (5:2, 2:4);

Ливерпуль Рома (5:2, 2:4); 2024/25 Барселона 6:7 Интер (3:3, 3:4, ОТ);

Барселона Интер (3:3, 3:4, ОТ); 1981/82 ЦСКА (София) 4:7 Бавария (4:3, 0:4);

2021/22 Манчестер Сити 5:6 Реал (Мадрид) (4:3, 1:3, овертайм);

Манчестер Сити Реал (Мадрид) (4:3, 1:3, овертайм); 1997/98 Ювентус 6:4 Монако (4:1, 2:3);

Ювентус Монако (4:1, 2:3); 1955/56 Реал (Мадрид) 5:4 Милан (4:2, 1:2);

Реал (Мадрид) Милан (4:2, 1:2); 1963/64 Цюрих 1:8 Реал (Мадрид) (1:2, 0:6).

Ломбардийцы во второй раз пробились в финал за последние 3 сезона.