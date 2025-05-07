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Интер и Барселона забили в двух матчах 13 голов. Это второй результат в ½ в истории турнира

Лига Чемпионов

Настоящее голевое шоу

Интер и Барселона забили в двух матчах 13 голов. Это второй результат в ½ в истории турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дуэль между "нерадзурри" и каталонцами вошла в историю соревнований. Только в одной паре на стадии ½ футболисты отмечались чаще. Этот рекорд никто не может повторить или превзойти уже 65 лет.

Самые результативные противостояния в полуфиналах Лиги чемпионов

  • 1959/60 Айнтрахт (Франкфурт) 12:4 Рейнджерс (6:1, 6:3);
  • 2017/18 Ливерпуль 7:6 Рома (5:2, 2:4);
  • 2024/25 Барселона 6:7 Интер (3:3, 3:4, ОТ);
  • 1981/82 ЦСКА (София) 4:7 Бавария (4:3, 0:4);
Читайте такжеФлик - о матче с Интером: Нужно наслаждаться игрой. Мы можем дойти до финала
  • 2021/22 Манчестер Сити 5:6 Реал (Мадрид) (4:3, 1:3, овертайм);
  • 1997/98 Ювентус 6:4 Монако (4:1, 2:3);
  • 1955/56 Реал (Мадрид) 5:4 Милан (4:2, 1:2);
  • 1963/64 Цюрих 1:8 Реал (Мадрид) (1:2, 0:6).

Ломбардийцы во второй раз пробились в финал за последние 3 сезона.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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