Лига Чемпионов
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Лишь 6 клубов чаще играли в финалах ЛЧ, чем Интер
Нерадзурри догнали по этому показателю Бенфику
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Змеи" оформили седьмой выход в финал турнира. Ранее миланский клуб претендовал на трофей в 1964, 1965, 1967, 1972, 2010 и 2023 годах. Ломбардийцы сравнялись с "Бенфикой" и чаще в решающем поединке играли только 6 команд.
Топ-10 команд Лиги чемпионов по количеству сыгранных финалов
- Реал Мадрид – 18;
- Милан, Бавария – 11;
- Ливерпуль – 10;
- Ювентус – 9;
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- Барселона – 8;
- Интер, Бенфика – 7;
- Аякс – 6;
- Манчестер Юнайтед – 5.
Битва за трофей состоится 31 мая.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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