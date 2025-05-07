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Лишь 6 клубов чаще играли в финалах ЛЧ, чем Интер

Лига Чемпионов
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Нерадзурри догнали по этому показателю Бенфику

Лишь 6 клубов чаще играли в финалах ЛЧ, чем Интер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Змеи" оформили седьмой выход в финал турнира. Ранее миланский клуб претендовал на трофей в 1964, 1965, 1967, 1972, 2010 и 2023 годах. Ломбардийцы сравнялись с "Бенфикой" и чаще в решающем поединке играли только 6 команд.

Топ-10 команд Лиги чемпионов по количеству сыгранных финалов

  • Реал Мадрид – 18;
  • Милан, Бавария – 11;
  • Ливерпуль – 10;
  • Ювентус – 9;

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  • Барселона – 8;
  • Интер, Бенфика – 7;
  • Аякс – 6;
  • Манчестер Юнайтед – 5.

Битва за трофей состоится 31 мая.

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Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Аякс (Амстердам) Бенфика (Лиссабон) Барселона Реал (Мадрид) Интер (Милан) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Милан
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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