Лишь 6 клубов чаще играли в финалах ЛЧ, чем Интер

"Змеи" оформили седьмой выход в финал турнира. Ранее миланский клуб претендовал на трофей в 1964, 1965, 1967, 1972, 2010 и 2023 годах. Ломбардийцы сравнялись с "Бенфикой" и чаще в решающем поединке играли только 6 команд.

Топ-10 команд Лиги чемпионов по количеству сыгранных финалов

Реал Мадрид – 18;

– 18; Милан, Бавария – 11;

– 11; Ливерпуль – 10;

– 10; Ювентус – 9;

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Барселона – 8;

– 8; Интер, Бенфика – 7;

– 7; Аякс – 6;

– 6; Манчестер Юнайтед – 5.

Битва за трофей состоится 31 мая.