Рекорд близок. Итальянские клубы – среди самых частых участников финалов ЛЧ

Представители Серии А 30 раз претендовали на трофей Лиги чемпионов. Это второй показатель в истории турнира. Большая часть этих финалов в активе миланских клубов и "Ювентуса"

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Рекорд по этому показателю принадлежит коллективам Ла Лиги (31). Основной вклад внесли испанские гегемоны – "Реал" и "Барселона".

26 раз в решающей встрече играли английские команды (преимущественно "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед"). 19 финалов в активе Бундеслиги (11 – у "Баварии"), 9 – у португальской Примейры и 8 на счету нидерландской Эредивизи.