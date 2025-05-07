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Рекорд близок. Итальянские клубы – среди самых частых участников финалов ЛЧ
Подтверждают статус топ-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
Представители Серии А 30 раз претендовали на трофей Лиги чемпионов. Это второй показатель в истории турнира. Большая часть этих финалов в активе миланских клубов и "Ювентуса"
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Рекорд по этому показателю принадлежит коллективам Ла Лиги (31). Основной вклад внесли испанские гегемоны – "Реал" и "Барселона".
26 раз в решающей встрече играли английские команды (преимущественно "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед"). 19 финалов в активе Бундеслиги (11 – у "Баварии"), 9 – у португальской Примейры и 8 на счету нидерландской Эредивизи.
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