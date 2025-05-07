Флик: Решения всегда принимались в пользу Интера. Я сказал судье, что думаю

Ханс-Дитер Флик прокомментировал ответный матч с "Интером".

"Я разочарован, но не футболистами и их игрой. Они сделали все, что могли. Мы выбываем, но попробуем снова в следующем сезоне. Мы постараемся осчастливить клуб и его фанатов. Я горжусь командой. Победа в Лиге чемпионов – это одна из наших целей, и мы хотим порадовать фанатов. Они очень хорошо нас поддерживали.

Были спорные моменты и решения всегда принимались в пользу "Интера". Таков футбол. Надо это принять. Иногда тебе кажется, что решения арбитра несправедливы. Надо начать все заново в следующем сезоне”.