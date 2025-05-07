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Флик: Решения всегда принимались в пользу Интера. Я сказал судье, что думаю

Лига Чемпионов
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Флик: Решения всегда принимались в пользу Интера. Я сказал судье, что думаю

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ханс-Дитер Флик прокомментировал ответный матч с "Интером".

"Я разочарован, но не футболистами и их игрой. Они сделали все, что могли. Мы выбываем, но попробуем снова в следующем сезоне. Мы постараемся осчастливить клуб и его фанатов. Я горжусь командой. Победа в Лиге чемпионов – это одна из наших целей, и мы хотим порадовать фанатов. Они очень хорошо нас поддерживали.

Были спорные моменты и решения всегда принимались в пользу "Интера". Таков футбол. Надо это принять. Иногда тебе кажется, что решения арбитра несправедливы. Надо начать все заново в следующем сезоне”.

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"Я думаю о решении судьи, но говорить о них не хочу. Это было бы несправедливо по отношению к моей команде, которая прекрасно поработала. Мне не нравится говорить о судье. Я сказал ему, что думаю, но озвучивать это не собираюсь.

Мы извлечем из этого урок. Это вопрос развития. Мы хотим продолжать обучаться. В четверг мы возобновим тренировки и будем готовиться к матчу с "Реалом", – заявил главный тренер.

11 мая каталонцы будут играть дома в очередном "Эль Класико".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Симченко
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Aalex-696 (Немирів)
07.05.2025 в 05:39
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Aalex-696 (Немирів)
07.05.2025 в 05:39
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