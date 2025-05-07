Барселона установила клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей в одном сезоне ЛЧ

По итогам полуфинального противостояния каталонцы пропустили 7 голов. Ранее "сине-гранатовые" трижды доставали мяч из своих ворот в Дортмунде в ¼, а на групповой стадии 4 раза отмечались футболисты "Бенфики". Результаты в этих матчах оказали большое влияние на статистику защиты испанского гранда.

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В совокупности "блаугранас" пропустили 24 гола в 14 встречах. Это клубный антирекорд в Лиге чемпионов. Предыдущий показатель в 23 мяча был установлен в кампании 1999/00.

Стоит отметить, что тогда "Барселона" сыграла больше поединков – 16 (два групповых этапа по 6 туров + два раунда плей-офф).